Modena, volontari premiati, tra loro anche un membro del gruppo islamico BiSabr

Il caso approda in Consiglio comunale: 'Quali attività ha svolto sul territorio per meritare il conferimento del premio?'

Nell'ambito dell'ottenimento per Modena del titolo di Capitale italiana del Volontariato 2026, presso l’aula consiliare in municipio a Modena si è tenuta una mattinata dedicata alle associazioni del territorio durante la quale sono state premiati dal vicesindaco Francesca Maletti ventinove giovani volontari considerati tra i più attivi.

Il premio è stato assegnato, tra gli altri, ad un membro di BiSabr che dal sito emerge essere un 'gruppo di uomini e donne' il cui scopo è quello di 'studiare, conoscere e condividere l’Islam fra noi musulmani tra confronto e dialogo con le seconde e terze generazioni italiane e non solo. Partecipare e realizzare eventi dove si svolgono dialoghi culturali e interculturali, confronti fra i diversi pensieri e con altri tipi di culto coinvolgendo studiosi e sapienti. Il nostro pilastro principale è l’islam che in arabo deriva dalla radice Salam che vuol dire Pace ed è appunto alla base del nostro gruppo'.

Sul tema è stata presentata una interrogazione da parte del consigliere Rossini (Fdi) per chiedere al sindaco 'come è stato costituito (atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata), se è munito di un atto costitutivo e di uno statuto, se risulta iscritto al Runts (Registro Nazionale Terzo Settore) e quali attività ha svolto sul territorio per meritare il conferimento del premio'.

Modena: controlli nella zona Tempio, arrestati un tunisino e un ghanese

Dipendenti Ausl Modena, per la Cisl 'un accordo storico', per la Cgil 'regna il caos, irresponsabile firmare'

Volley Modena sbaglia troppo, Fasano passa 3-0 nello scontro diretto per la salvezza

Castelfranco, centro islamico e luogo di culto in cantina e autorimessa, Lega: 'E' una moschea irregolare'

Alla Chiesa del Voto i Concerti di Natale con Modena Musica Sacra

Affittacamere: mercato fuori controllo tra abusi ed eccessi, ma in termini di legge

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Tpl, Pulitanò e Arletti (Fdi): 'Corte dei Conti smentisce Regione, progetto di azienda unica non sta in piedi'

Aggressione ragazzi in centro, solidarietà PD alle vittime: 'Servono più controlli'

Lavoratori servizi ambientali, accordo raggiunto sul contratto, sciopero revocato

