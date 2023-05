Modena Volta Pagina e M5S: 'Flop porta a porta? Incompetenza di Hera'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Il fallimento del sistema misto di raccolta introdotto da Hera si manfesta tutti i giorni con i cumuli di rifiuti abbandonati ovunque, cassonetti guasti, raccolta porta a porta con ritardi e disservizi clamorosi. Modena non è mai stata così sporca e la responsabilità è prima di tutto dell’incapacità di Hera e della sua dirigenza profumatamente pagata e di un’amministrazione comunale incapace di far rispettare i cittadini e le loro legittime richieste - affermano Mvp, M5S e Unione popolare -.È quindi il momento di raccogliere segnalazioni, pareri e proposte da parte dei cittadini e costituire un movimento di presidio e di denuncia dei disservizi della raccolta con sistema misto che si stanno rivelando numerosi e clamorosi'.'Movimento 5 stelle, Unione Popolare e Modena Volta Pagina chiedono che il sindaco e la giunta del comune di Modena assumano l’iniziativa per chiedere al gestore della raccolta dei rifiuti Hera di aumentare la frequenza della raccolta porta a porta, sospendere temporaneamente la sua estensione ai quartieri non ancora interessati, aumentare le squadre addette alla manutenzione dei cassonetti, potenziare la informazione e la distribuzione delle carte Smeraldo e che sia previsto un calendario ben preciso di riduzione dei costi e conseguentemente della Tari in conseguenza del minor quantità di rifiuti indifferenziati che si prospetta. I movimenti non intendono solo riportare la denuncia dei cittadini sul nuovo sistema di raccolta che si sta rivelando fallimentare, ma discutere come migliorare e rendere più efficiente tutto il ciclo della produzione e smaltimento dei rifiuti. Il Comune invece di contestare le inefficienze della raccolta sta riconoscendo a Hera, contrariamente agli accordi, contributi economici aggiuntivi e conseguentemente costi maggiori a carico di tutti i cittadini. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini a entrare nel gruppo Facebook “Città pulita e differenziata che funziona” per esprimere commenti e pareri ed essere aggiornati sulle iniziative che seguiranno all’assemblea'.