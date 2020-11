Modena, voto Moldavia: fila senza fine in via Viterbo nonostante Covid

Da questa mattina si moltiplicano le segnalazioni di assembramenti e file in via Viterbo a Modena dove è stato allestito il seggio per il voto dei Moldavi domiciliati a Modena. Oggi infatti in Moldavia è il giorno del ballottaggio per le presidenziali (due settimane fa al primo turno sono passati Maia Sandu, candidata filo-europea, e il presidente uscente, il filo-russo Igon Dodon). Sono trenta le sedi di voto in Italia e tra le città che ospitano i seggi, aperti dalle 7 alle 21, vi è anche Modena. Nella nostra provincia i Moldavi presenti sono 4891 (124.545 in Italia e 27.500 in Emilia Romagna). Numeri che hanno portato alle file registrate questa mattina, proprio nel primo giorno del passaggio dell'Emilia Romagna in zona Arancione.