Modena, anche il Cinema all'aperto si adatta. 'Si entra solo mostrando Green Pass'

Dopo il Cinema Victoria , anche il Cinema estivo all'aperto di Modena annuncia che dal 6 agosto sarà possibile accedere alle proiezioni solo muniti di green pass da mostrare all'ingresso insieme alla carta di identità.'In ottemperanza al Decreto Legge del 23/07/2021 n. 105, a partire dal 6 agosto 2021 l'accesso in sala sarà consentito esclusivamente al pubblico munito di Certificazione Verde Covid valida, da mostrare, unitamente ad un documento d'identità, al Personale in Servizio - spiega il Supercinema Estivo di viale Sigoni a Modena -. La suddetta certificazione verde non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (12 anni non compiuti) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica'.