Morire per la Nato, parla ex tenente Colonello Incursori dell’Esercito

, ex tenente Colonello degli Incursori dell’Esercito Italiano, interverrà il giornalista Tiziano Ciocchetti, autore della postfazione del libro, l’introduzione sarà svolta da Luciano Lago, a nome del Coordinamento Modenese contro la Guerra. Il libro rappresenta una testimonianza scritta da chi ha operato negli anni 90 in diverse missioni nei Balcani, in Africa ed in Medio Oriente, vivendo in prima persona quella che l’autore stesso definisce la “trasformazione” della Nato, dopo la caduta del Muro di Berlino, avvenuta nel 1989, in uno strumento nelle mani della nazione che esercita la più forte influenza destabilizzante, gli Stati Uniti d’America.Dopo aver messo i cosiddetti “boots on the ground” i vari teatri operativi, l’autore mette in discussione il modus operandi della Nato interpretando, attraverso una sintesi tra esperienze personali e approfondimenti di geopolitica, l’attuale corso degli eventi in Ucraina che rischiano di degenerare in una Terza Guerra Mondiale.'Un contributo importante al dibattito in corso che viene da chi non può certo essere sospettato di pregiudizio ideologico o culturale nei confronti della materia che ha deciso di affrontare in questo suo libro' - affermano gli organizzatori.L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’iniziativa è organizzata dal Coordinamento Modenese contro la Guerra, costituitosi recentemente dalla collaborazione di diversi gruppi, partiti e associazioni. Il Coordinamento ha già tenuto una manifestazione nel centro cittadino sulle tematiche legate alla guerra in Ucraina sabato 18 marzo e ha già in programma un corteo per sabato 6 maggio, sempre per le vie del centro di Modena.