Moschea all'ex pro-latte, Fdi attacca: 'Anche M5S non votò contro'

, capogruppo in consiglio comunale per Fratelli d’Italia, interviene all'indomani della partecipazione alla assemblea pubblica che si è svolta mercoledì alla Sacca.'E’ stato importante partecipare all’incontro con i cittadini che ringraziamo per l’iniziativa e l’invito. L’assenza di sindaco e assessori è apparsa contraddittoria: si riempiono continuamente la bocca della parola “partecipazione” ma fuggono a gambe levate quando sono chiamati dai cittadini. Noi eravamo presenti per ascoltare, senza nascondere, a differenza di altri consiglieri, che il primo passaggio in consiglio ha avuto il favore di tutti. Ora ci metteremo al lavoro innanzi tutto per garantire che i cittadini siano ascoltati e per contemperare nel migliore dei modi l’espansione dell’impresa e la vivibilità del quartiere' - afferma Rossini.Ma qual è la posizione del Movimento contestata dalla Rossini? In una lunga nota i grillini la hanno spiegata ieri.'Da alcuni resoconti della splendida serata di mercoledì scorso al quartiere Sacca apprendiamo con stupore di alcuni commenti di esponenti politici del tutto fuorvianti e che raccontano cose diverse da ciò che è successo.

Ringraziamo i cittadini ed i Comitati del rione Sacca per avere dimostrato un grande senso civico e spirito di partecipazione alla vita della città e sottolineiamo che la discussione è stata assolutamente civile e ispirata ad uno spirito costruttivo, con tematiche portate sul tavolo dai cittadini concrete e ragionevoli - affermano i consiglieri M5S di Modena -. Ci è dispiaciuto, così come è dispiaciuto ai cittadini non potere ascoltare e confrontarsi con qualche esponente della Giunta, ma il confronto con le altre forze politiche c’è stato ed è emerso in modo molto chiaro e lampante che, da un lato, vi sono Pd e partiti del centro destra (erano presenti esponenti di Lega e FdI) per i quali l’importante è solamente consentire all’impresa privata che si vuole espandere di farlo, anche su terreni attualmente di proprietà pubblica, poi quel che verrà per i cittadini è secondario. Dall'altro lato, però, vi è il solo M5S che pone la questione in modo radicalmente differente: bene l’investimento privato, ma la prima esigenza è rispondere ai bisogni dei cittadini e della comunità residente'.



'Un’importante azienda modenese ha la necessità di espandere il proprio stabilimento, anche su aree (su una delle quali sorge l’attuale Centro islamico di via delle Suore) attualmente di proprietà del Comune, quindi di tutti i cittadini modenesi e anche noi riteniamo giusto agevolare questa operazione. Di contro, inglobando aree di proprietà pubblica, l’Azienda mette a disposizione un’area (quella della ex – Pro Latte) la cui proprietà è diventata riconducibile alla compagine proprietaria dell’Impresa in espansione, area che si trova al centro della zona residenziale del rione Sacca. Stiamo parlando – non va mai dimenticato – di un rione periferico già enormemente impattato da espansioni di comparti industriali (si pensi alla GLS, alla vicenda del Polo Conad, ect) e, quindi, da una prospettiva di aumento considerevole di traffico, anche pesante. Non solo, si tratta anche della zona della città con minore quantità di verde pro capite. Come i nostri consiglieri hanno ricordato nel corso dell’Assemblea, se prendiamo una cartina della città, vediamo nella parte sud verde e servizi, mentre nella parte nord imprese e pochissimo verde - affermano i grillini -. Le aree residenziali abitate, però, insistono su entrambe le aree, a nord e a sud ma quelle a nord sono lontane dai servizi e prive di verde. Tornando all’area ex – Pro Latte, secondo quanto affermato dai consiglieri del PD, quell’area dovrà essere destinata alla costruzione della nuova Moschea (in sostituzione di quella che oggi insiste sull’area di proprietà comunale ceduta gratuitamente all’Impresa privata per la sua espansione) e di un importante numero di edifici in ERS (Edilizia Residenziale Sociale)'.



'Solo una piccola parte di quell’area sembrerebbe destinata a verde pubblico. Riteniamo la soluzione inaccettabile: ciò dimostra l’incapacità del PD e di chi oggi amministra Modena di intercettare i bisogni dei cittadini e di pianificare di conseguenza la città. Per il M5S modenese il primo step dovrebbe essere quello di ascoltare i cittadini ed esaminare bisogni ed esigenze, ricordandosi sempre che al primo posto di ogni ragionamento vanno i diritti delle persone. Una volta compresi bisogni, esigenze e diritti dei cittadini, occorre pianificare l’azione amministrativa, affinché si dia risposta a tutto questo'. Secondo i consiglieri appare chiaramente come per i cittadini della Sacca vi siano grandissimi problemi in termini di mancanza di verde e di servizi alla persona, di connessioni con i centri nevralgici della città del tutto deficitarie, di un’assurda ed inaccettabile concentrazione di strutture produttive altamente impattanti con la loro qualità della vita e di una viabilità interna inefficace e fonte di sempre peggiori livelli di inquinamento. 'A quale di queste problematiche risponde la soluzione proposta dal Pd? Nessuna. Una grande occasione ed una grande opportunità, che – per l’ennesima volta – si traduce in una soluzione che non porta alcun beneficio ai residenti della Sacca, anzi che li penalizza ulteriormente. Tutto ciò è, per noi, inaccettabile e la nostra proposta di destinare l’intera area dell’ex – Pro Latte totalmente ad un grande parco verde compenserebbe, sia pure in modo ancora insufficiente secondo noi, i cittadini di una zona che si trovano discriminati e penalizzati. Nel leggere, poi, l’affermazione del capogruppo del dD in Consiglio Comunale, secondo cui “i 5Stelle propongono unicamente verde, senza dire nulla su cosa fare del centro islamico e su come rispondere al bisogno di case accessibili a tutti”, francamente restiamo oltremodo basiti e ci domandiamo se l’estensore sia la stessa persona presente alla serata di mercoledì scorso alla Polisportiva Sacca e in Consiglio comunale in questi anni'.



'Questo perché anche l’altra sera abbiamo affrontato questi due temi, spiegando chiaramente che, ad esempio, il centro islamico, che anche secondo noi merita certamente di trovare una collocazione migliore di quella attuale, ben potrebbe essere insediato nell’area degradata dell’ex – Mercato bestiame (dove sorge il famoso “rotore”, altro grande successo di questa Amministrazione ) oppure in una delle tante aree da rigenerare della città (la lista è lunga e, se il consigliere Carpentieri ritiene, siamo ben disponibili a fornirla), in modo da garantire che l’intera ex – Pro Latte possa essere destinata totalmente a polmone verde. Quanto all’ERS è stato pure ricordato che il PUG di Modena, da noi, anche per questa ragione, non votato, non assicura, a differenza degli altri PUG, che tale tipologia di alloggio rappresenti “case accessibili a tutti”, dal momento che, contrariamente a strumenti normativi di altri Comuni, non prevede che si debba trattare di case ad un prezzo inferiore a quello di mercato. A parte ciò, noi riteniamo vitale che l’ERS a Modena vada sviluppato, ma riqualificando altri rioni e non quelli già iper densificati e ancora privi di servizi essenziali e di una quantità e qualità adeguata di verde. Di zone ed aree da recuperare e riqualificare la città è piena ed è inaccettabile che, ancora una volta, si punti al rione Sacca, che necessita di verde e servizi alla persona, non di altri alloggi e altro cemento. In realtà, anche da quanto emerso è nell’assemblea dell’altra sera, ancora una volta dobbiamo riscontrare come questa Amministrazione e questa maggioranza siano del tutto sorde alle richieste dei cittadini, soprattutto nelle zone periferiche. Ed in questo i partiti del centro destra mostrano una visione esattamente identica a quella del Pd'.