Motor valley, gravissimo incidente: meccanico investito da una Ferrari

Gravissimo incidente questa mattina a Modena nell'ambito del Motor Valley Fest. La Ferrari SF70H durante un giro di prova ha investito un meccanico in una curva sulla pista allestita al Parco Novi Sad.La vittima dell'incidente è stata soccorsa dai colleghi e sul posto sono arrivate due ambulanze. La manifestazione è stata interrotta. L'uomo è stato trasportato in ospedale con serie ferite agli arti inferiori.

