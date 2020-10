Motorizzazione, Lega: 'Odissea e ritardi, governo non ci ascolta'

'Riceviamo innumerevoli segnalazioni di disservizi nelle principali Motorizzazioni italiane da parte di cittadini esasperati. La Lega aveva segnalato da tempo lo stato di emergenza nella quale versano numerose realtà territoriali come Modena, nelle quali l'espletamento in tempi rapidi dei compiti istituzionali, dal rilascio e rinnovo delle patenti alle revisioni e ai collaudi di veicoli, risulta seriamente compromesso'. Così in una nota i senatori della Lega Stefano Corti, Simona Pergreffi, Maurizio Campari e Gianfranco Rufa sottoscrivono l'appello lanciato ieri anche dalla portavoce di Ruote Libere, Cinzia Franchini ( qui l'articolo ).'La mancanza di personale cronica non consente, difatti, la realizzazione dei compiti a cui le Motorizzazioni Civili sono chiamate quotidianamente. La Lega, ha da tempo proposto misure di buonsenso per affrontare le criticità, ma il governo ha confermato la sua politica di non ascolto delle opposizioni. Abbiamo proposto di coinvolgere, seppur temporaneamente, personale qualificato proveniente anche da altre istituzioni per smaltire buona parte delle pratiche arretrate, specie quelle relative agli esami pratici di guida, ma il governo ha respinto la proposta - continuano Stefano Corti, Simona Pergreffi, Maurizio Campari e Gianfranco Rufa -. Stessa sorte per la nostra richiesta di consentire le revisioni periodiche dei veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate presso officine esterne, che avrebbe decongestionato le officine delle Motorizzazioni. L'unica proposta accettata riguarda l'emendamento che ammette al ruolo di esaminatore il personale in servizio presso la Motorizzazione Civile che aveva superato il relativo corso di abilitazione; è una gioia amara, però, perché ancora ne attendiamo il decreto attuativo. Ancora una volta questo governo lascia soli i cittadini in balia della burocrazia: ciò è indegno ed inaccettabile'.