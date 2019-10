Muzzarelli che sfila al Friday for future? Forse è un gemello

'Migliaia e migliaia di studentesse e studenti in corteo per Friday for future a chiedere ai Governi politiche straordinarie per salvare il pianeta. Sono sceso ad abbracciarli e percorrere con loro un pezzo di strada. Ho trovato idee, affetto, passione: Modena oggi è piena di freschezza e voglia di futuro. Servono politiche di sostenibilitá per potere conciliare qualitá dell’ambiente, di vita e opportunità di lavoro'. Così venerdì il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli commentava la protesta nel nome diandata in scena anche a Modena.Eppure quel sindaco che crede che il, che crede sia giusto unirsi a quel, che condivide la faccia turbata di Greta che urla a chi governa il mondo che è. Ora...Ecco, quel sindaco è lo stesso sindaco che a Modena ha dato il via libera ai 550 alloggi sull'area verde di Vaciglio, vero polmone verde a ridosso della città. Ora...E' lo stesso sindaco che pochi mesi fa ha scritto all'ex ministro Danilo Toninelli per sollecitare la realizzazione della Bretella Campogalliano-Sassuolo. E che ora benedice le parole della neo ministra De Micheli che ha firmato il progetto della Bretella. Ora...E' lo stesso sindaco che fu tra i padri del piano cave del 2008, a dir poco impattante per la rete idrica provinciale. Piano che verrà rinnovato. Ora...E' lo stesso sindaco che ha fatto inserire nel suo programma la chiusura dell'inceneritore Hera di Modena (dimensionato per una produzione di rifiuti indifferenziati doppia rispetto a quelli prodotti in provincia) nel 2034... Ora... Non proprio ora.No, allora non può essere lo stesso sindaco quello che venerdì sfilava coi ragazzi. Che ne elogiava i cartelli colorati e che insieme a loro alzava il pugno in segno di vittoria.No, certamente era il gemello, quello diverso. Quello green.