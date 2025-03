Muzzarelli e Ferrari: 'Ponte su Nuova Estense: disagi inaccettabili'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La chiusura del cavalcavia dell’Estense sta causando gravi disagi per i cittadini, le imprese e il settore turistico dell’Appennino modenese. È fondamentale che la Regione tenga alta l’attenzione sul rispetto delle tempistiche e sulla gestione dell’intervento da parte di Anas'. Lo dichiarano in una nota congiunta la consigliera regionale Pd Ludovica Carla Ferrari e il consigliere Pd Giancarlo Muzzarelli, firmatari di un’interrogazione depositata oggi in Assemblea legislativa.

L’infrastruttura – principale collegamento tra pianura e Frignano – è stata chiusa al traffico il 28 febbraio a seguito del grave cedimento dei cavi di precompressione della campata centrale. Secondo quanto emerso nel tavolo tecnico in Prefettura, Anas ha ipotizzato una demolizione controllata con esplosivi per poi installare un ponte bailey, garantendo così una riapertura provvisoria entro fine aprile e una definitiva nel corso dell’estate.

'Chiediamo alla Giunta regionale se siano arrivate garanzie formali da Anas sul rispetto del cronoprogramma annunciato e quali misure si intendano adottare per tutelare la sicurezza – proseguono i consiglieri dem –, rafforzare la viabilità alternativa e monitorare puntualmente l’avanzamento dei lavori. Vogliamo chiarezza sulle modalità operative e certezze per cittadini e imprese'.

Ferrari e Muzzarelli sottolineano infine la necessità di non sottovalutare l’impatto economico e sociale del prolungarsi dei disagi: 'Parliamo di un territorio già fragile, che non può permettersi incertezze o ritardi. Servono trasparenza, comunicazione chiara e un’assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti'.