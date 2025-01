Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il tema della tutela della salute dei cittadini, della qualità della sanità pubblica e della valorizzazione delle tante e dei tanti professionisti che vi lavorano, deve essere al centro dell’azione della Regione Emilia-Romagna nei prossimi anni.

L’obiettivo è creare un welfare comunitario che integri sanità e servizi sociali per promuovere la salute universale e combattere le disuguaglianze: tutelare la salute di tutti è infatti presupposto per una comunità più giusta ed equa. Sanità e sociale insieme alle politiche di inclusione sono settori che debbono operare sempre più in sinergia e con necessarie integrazioni per creare salute. Una salute adeguata ad ogni cittadino ma insieme una salute per la comunità: è quindi importante salvaguardare come diritto fondamentale quello della salute universale contrastando al tempo stesso i nuovi disagi e le disuguaglianze (di genere, generazionali, di chi è in condizione di povertà, di chi è straniero) che tendono ad essere sempre più accentuate. Noi non accettiamo che i ricchi possano curarsi prima e meglio, e i poveri dopo e peggio - continua Muzzarelli -. Dovremo lavorare quindi per la qualificazione dei servizi sanitari e sociosanitari, per potenziare il servizio dei medici di medicina generale, per dare il giusto ruolo, risorse ed efficienza agli Ospedali e alle strutture territoriali di prossimità o al domicilio. Vogliamo mettere gli straordinari professionisti e volontari della nostra sanità in condizione di rendere al meglio. C’è tanto da fare, faremo tanto. Come sempre, assicuro il mio massimo impegno, con passione e senso istituzionale'.