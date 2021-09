Muzzarelli: 'Il Green pass ci ha consentito la ripartenza'

“Grazie al vaccino la fase emergenziale è terminata; anche se la pandemia mondiale non è finita, i rischi maggiori sono quasi esclusivamente per chi non si è vaccinato. Già ad aprile dicevo che era giusto prevedere maggior libertà per i vaccinati. A maggior ragione oggi, che oltre l’80 per cento dei vaccinabili ha ricevuto almeno una dose, è importante dare risposte al mondo dello sport e dello spettacolo che sono ancora in grande difficoltà. In questa direzione vanno le dichiarazioni di diversi esponenti dell’esecutivo e il dialogo aperto con la Conferenza Stato Regioni”. È quanto ha affermato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli oggi nell’informazione al Consiglio comunale sull’andamento del Covid-19.“Credo che ci saranno presto le condizioni per procedere a un ampiamento delle capienze per teatri e cinema. Probabilmente a fine mese, dopo le valutazioni del Cts, la capienza sarà portata intorno al 75-80 per cento, per poi progettare il rientro al 100 per cento. Nella valutazione di fine mese potranno essere incluse anche le discoteche: il settore discoteche e sale da ballo – ha continuato - è praticamente l’unico a cui non è stato concesso di ripartire e il fatto che sia stata un’estate in zona bianca, rende tutto questo particolarmente difficile da accettare. Sarebbe giusto potessero finalmente ripartire, accedendovi col Green pass”.Sul Green pass il sindaco ha sottolineato quindi come sia “lo strumento che ci ha permesso di riprendere le attività sportive, sociali, comunitarie, della cultura; lo strumento che ci fa andare al ristorante, a teatro o allo stadio in sicurezza. Inoltre – ha aggiunto - con l’estensione c'è stato un incremento delle vaccinazioni”. Vaccinazioni che a Modena hanno superato il milione di dosi inoculate, mentre si avvicina al mezzo milione il numero dei completamente vaccinati che in Regione hanno superato i 3 milioni (6,3 milioni le persone che hanno ricevuto la prima dose); partita in questi giorni, infine, la programmazione delle terze dosi, che saranno inoculate in via prioritaria a trapiantati e immunodepressi. La casa farmaceutica Pfizer ha annunciato, inoltre, che il suo vaccino contro il Covid-19 funziona anche nella fascia d'età 5-11 anni e chiederà l'autorizzazione agli enti regolatori, anche se le valutazioni scientifiche sono ancora tutte da fare.