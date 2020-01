Muzzarelli: 'Salvini semina odio, fascistizza la nostra terra ed è un gran contaballe'

Modena

Parte dall' aggressione alla giovane militante PD che distribuiva volantini per accusare il leader della Lega Matteo Salvini di seminare un clima d'odio capace di generare violenza e poi prosegue sul tema della sicurezza rispondendo lanciato oggi da Piazza Grande. 'Ha detto che il sindaco se ne frega della sicurezza. è lui che se ne frega della sicurezza quando era al governo da Ministro dell'Interno'È il sindaco di Modena che sul palco di Piazza Matteotti allestito per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Stefano Bonacini, parla di Matteo Salvini. Per più della metà del suo intervento. 'Salvini si dovrebbe vergognare quando parla di sanità, quando parla di sicurezza e quando parla e va a Bibbiano''Se Salvini avesse voluto far qualcosa per, allora, avrebbe potuto farlo. E invece... I modenesi sanno bene chi ha a cuore la citta' e in maggio lo hanno dimostrato. Sui problemi bisogna esserci tutti i giorni, mica solo in campagna elettorale. E abbiamo avuto piu' attenzione in poche settimane dalla ministra Lamorgese che da Salvini in oltre un anno'.