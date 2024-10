Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Modena è da sempre il cuore pulsante dell’Emilia-Romagna, motore di innovazione e dell’export del Made in Italy in tutto il mondo. Ci aspettano sfide cruciali e dobbiamo esserne all’altezza: governare l’impatto dell’intelligenza artificiale, sviluppare politiche ambientali in grado tutelare il territorio e al contempo creare lavoro, rafforzare la sanità pubblica e un sistema della formazione che, dall'asilo all’Università, diffonda saperi e conoscenze, per assicurare forte inclusione e coesione sociale. Di queste grandi sfide, il Partito Democratico deve essere al centro. Dobbiamo restare uniti per valorizzare l’Emilia-Romagna. Dobbiamo avere un nostro programma serio e radicalmente alternativo alla destra. Dobbiamo guardare al futuro con coraggio, con speranza e con il cuore aperto. C’è ancora da fare. Io ci sono' - chiude Muzzarelli.