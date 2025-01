Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Come riporta il Corriere di Bologna, con la nascita del Pd il patrimonio degli ex Ds è stato conferito alla Fondazione Duemila, con cui la Federazione del Pd di Bologna ha ormai un debito di circa 4 milioni di euro e così a Bologna, dove è appunto tesserata la segretaria Elly Schlein, si sta lavorando per restituire alla Fondazione Duemila circa il 40% dei circoli Pd. Si tratta di quaranta di immobili, su un totale di 87 sedi, nel mirino ci sarebbero luoghi storici come la Casetta Rossa di via Bastia (che ospita il circolo Andrea Costa) e il Passepartout di via Galliera.E così per il Pd che ha cancellato ogni riferimento al proprio passato 'rosso' comunista nel simbolo, di rosso restano solo i conti. Con buona pace dei tanti volontari che spesso hanno contribuito gratuitamente alla creazione di quegli spazi che ora vengono chiusi.