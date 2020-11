Nella giornata degli alberi il Comune fa strage di alberi

La motivazione che si darà di fronte al massiccio taglio di alberi ad alto fusto in un importante parco pubblico della città sarà sempre quella, ovvero alberi malati che mettono a rischio la sicurezza.Fatto sta che il taglio radicale di una decina di esemplari ad alto fusto nel conosciuto come Parco del Lago, a Modena est, rappresenta una brutta quanto contrastante immagine rispetto a quella con cui l'amministrazione comunale ha tentato in questi giorni di accompagnare la giornata nazionale dedicata proprio agli alberi. Quella rappresentanta da due assessori che piantano una quercia nel deserto cementificato conseguente ai lavori nell'area della porta nord della stazione ferroviaria, dove la recente cosiddetta riqualificazione viaria ha strappato dalla terra anche gli unici alberi ad alto fusto che erano presenti. Abbattuti per rendere più agevoli tre posti auto che nulla vanno ad aggiungere al saldo finale del parcheggio ed il rifacimento dell'asfalto e dei muretti della pista ciclabile. Con tanto di osanna dell'assessore verde.Ma anche per tali casi a domanda, la risposta è spesso la stessa. Apparati radicali danneggiati. Spesso proprio da lavori pubblici di costruzione di aiuole, parcheggi, piste ciclabili, che portano al taglio (è il caso di dire radicale), degli apparati di sostegno e nutrimento alla base degli alberi stessi. Le conseguenze, in questi anni, sono state gravi e numerose, come documentato anche dalla stessa amministrazione comunale dopo i nubifragi anche ne recente passato hanno decimato alberi ad alto fusto in varie aree della città, interessate spesso poco tempo prima da lavori di riqualificazione o rifacimento di asfalti, strade e piste ciclo-pedonali.Abbattuti perché perché indeboliti e senza più adeguato sostegno, a seguito del taglio o del danneggiamento dell'apparato radicale conseguente ai lavori. Ciò che il PD, o meglio i consiglieri regionali PD hanno ricordato e denunciato in un video realizzato in occasione della giornata degli alberi che con l'intento di sensibilizzare sul rispetto degli alberi stessi si trasforma, di fronte alle immagini degli ultimi tagli autorizzati dal Comune a Modena al parco pubblico di Modena est e quelle senza apparato radicale abbattuti dal vento, un indiretto atto di denuncia rispetto all'operato della stessa amministrazione PD di Modena dove queste prassi, condannate dal PD, sono diventate la regola.Gi.Ga.