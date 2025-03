Nella piazza pro Ucraina con Mezzetti anche chi inneggia a Bandera

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Leader carismatico dell’ Oun, Organizzazione Nazionalista Ucraina, e rappresentante delle istanze indipendentiste del Paese, Stefan Bandera, è stato ritenuto responsabile del massacro di centinaia di uomini, donne e bambini ebrei durante l’occupazione tedesca in piena Seconda Guerra Mondiale, nell’ambito della cosiddetta “spinta verso l’est” del Reich.



Personaggio sicuramente controverso, Stepan Bandera, o meglio la sua immagine, era 'venerata' e mostrata, durante l'evento pro-ucraina di domenica pomeriggio, in piazza Matteotti. Elemento che ha suscitato alcune reazioni non proprio di plauso da alcuni partecipanti all'evento. Non sappiamo se sindaco o altri amministratori di centro sinistra presenti abbiano visto tale immagine ben ostentata e che conclusioni ne abbiano tratto.