Da Mezzetti a Giovanardi: a Modena piazza bipartisan pro Ucraina

Hanno parlato uno dopo l'altro: prima il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e subito dopo lo storico esponente di centrodestra Carlo Giovanardi. Entrambi accumunati nel sostegno pieno alla Ucraina e nella condanna alle parole che Trump ha rivolto a Zelensky. Mezzetti e Giovanardi hanno preso parte poco fa al presidio indetto dalla comunità ucraina in piazza Matteotti a Modena. Una presenza, quella di Mezzetti, preannunciata a consiglieri e assessori Pd da Antonino Marino, ma che non è stata gradita da tutti i Dem. Il sindaco ha parlato alla comunità ucraina riunita in diverse centinaia di persone in piazza Matteotti. Tra striscioni e bandiere e canti c'è anche chi inneggia a Stepan Bandiera, leader di estrema destra, con tanto di foto.

'Oggi c'è in azione una internazionale sovranista alleata di Putin e Trump che ha tutto l'interesse che l'Europa venga spazzata via - ha detto Mezzetti ( qui il video ) -. L'Europa deve accelerare il processo di una unione non solo economica e finanziaria, ma anche politica e capace di costruire un processo di pace anche attraverso un assetto difensivo autonomo. Spetta a ognuno di noi, ai cittadini che devono scendere nelle piazze e nelle strade di tutta Europa, partendo dal diritto del popolo ucraino di essere libero e indipendente e cacciare dal suo territorio gli invasori'.'Io sono orgogliosamente italiano, voi orgogliosamente ucraini, tutti siamo orgogliosamente europei - ha detto Giovanardi -. L'Ucraina deve essere unica e indivisibile, così come l'Italia, la sorte degli ucraini deve essere decisa dagli ucraini non da altre potenze, non da chi massacra uomini, donne e bambini, non da Putin che è stato dichiarato un criminale di guerra. Il popolo ucraino resiste eroicamente all'invasione. Trump si deve vergognare per il suo atteggiamento contro Zelensky e ha disonorato gli Stati Uniti e gli amici degli Stati Uniti'.