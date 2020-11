Nelle Cra del comune di Modena 23 deceduti in più in una settimana

Cresce nelle residenze per anziani accreditate nel comune di Modena il numero dei deceduti positivi al Covid. Rispetto alla scorsa settimana che registrava 30 decessi solo nella nuova ondata, il numero di deceduti nelle strutture accreditate dal comune di Modena sale a 53. Una escalation che va di pari passo con quella degli operatori contagiati.Nel dettaglio dei numeri per struttura, adai 33 ospiti positivi (4 ricoverati) della scorsa settimana il sindaco oggi ha affermato dichiarato che tutti gli utenti sono negativi, e ci sono solo 2 operatori positivi al virus che nella stessa struttura ha provocato 18 deceduti, uno in più rispetto la scorsa settimana., 37 ospiti positivi (di cui 3 ricoverati), 28 operatori positivi e 8 deceduti, sette in più rispetto la scorsa settimana., 4 ospiti e 2 operatori positivi, alla48 ospiti (6 ricoverato), e 19 operatori positivi e 5 deceduti.Alla, 21 ospiti positivi (di cui uno ricoverato), 3 operatore positivi e un ospite deceduto.Alla28 ospiti positivi (di cui uno ricoverato), 11 operatori positivi e 9 deceduti. Alla28 ospiti positivi (di cui 3 ricoverati), 10 operatori positivi e 2 deceduti. Acontagi limitati ad un ospite ed un operatore. Alla19 ospiti, 17 operatori positivi, e 10 deceduti. Acontagio limitato a 3 ospitiIl Diurno della Cra Cialdini è stato invece chiuso dopo un caso positivo.Dati drammatici che confermano una escalation ancora in atto nel numero dei contagiati anche tra gli operatori e, purtroppo dei decessi. E ciò nonostante - ha affermato il sindaco 'l'attività della task force Comune-Ausl nelle strutture con più alto numero di casi. In due sono stati svolti sopralluoghi con virologi e igienisti. Inoltre, sono bloccati tutti i nuovi inserimenti nelle Cra con utenti Covid positivi e sono state date stringenti raccomandazioni di non procedere per nessun motivo a posti privati'Gi.Ga.