'Nidi, mentre Bologna rimunicipalizza Modena fa il contrario'

'L’opposizione in città al trasferimento di due asili nidi comunali alla Fondazione Cresciamo è estesa e profonda. Le insegnanti sono contrarie, i Sindacati pure. Contrarie le esponenti dei movimenti femminili che sono parti costitutive e propulsive della esperienza dei nidi e delle scuole per l’infanzia. Realtà che hanno profonde radici nella nostra città come nelle vicine Reggio e Bologna. Sono contrarie le forze politiche di sinistra, compresa Sinistra per Modena, che fa parte della giunta e della maggioranza. Ma il Comune sembra voler imporre la sua decisone a colpi di maggioranza'.

Così in una nota Modena Volta Pagina.



'Eppure, in regione, dopo anni di privatizzazioni e esternalizzazioni il clima sta cambiando. Il Comune di Bologna, infatti, ha appena deciso di reinternalizzare nidi e scuole d’infanzia: Bologna abbandona le presunte ragioni di economia di bilancio confusamente addotte negli anni. A Modena, invece, sindaco e Giunta accelerano, continuano a devitalizzare la scuola comunale e nemmeno verso la statalizzazione ma nella prospettiva della privatizzazione. Per di più con modi autoritari e affrettati, senza un dialogo con le insegnanti e la città. Nessuno riesce a capire quali sia la ragione di questa decisione che, solo di fronte alla protesta corale, è cambiata dalla immediata privatizzazione alla momentanea esternalizzazione in Cresci@mo - continua Modena Volta Pagina -. Il sindaco parla di un “progetto innovativo zero-sei anni” ma nessuno ne conosce i tratti, l’assessore non spiega nulla. Modena Volta Pagina chiede chiarezza. Il Sindaco sospenda ogni decisione ed apra un confronto vero con la città: assemblee nei quartieri e Consiglio Comunale Aperto. Si ascoltino le tante voci di queste settimane e poi si decida in modo trasparente, dando a tutti, famiglie, insegnanti, forze politiche, sociali, sindacali la possibilità di intervenire in un Consiglio Comunale aperto. I nidi, le scuole comunali sono un patrimonio collettivo, valori di tutti i modenesi'.