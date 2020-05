Nidi privatizzati, Comune di Modena vuole farne passare 2 a Cresciamo

'Pare che in seno alla maggioranza alcuni si stiano muovendo per portare già martedì prossimo in Giunta una delibera con cui passare due asili nido comunali nella Fondazione Creci@mo. Con l'impegno di rafforzare il coordinamento pedagogico attraverso la nomina di una figura retribuita'. A dare notizia dell'imminente passaggio è il gruppo Modena Volta Pagina. 'Ci auguriamo che si tratti di una voce infondata perché se così fosse saremmo di fronte ad un colpo di mano grave data la fase che stiamo attraversando. Un'azione in qualche modo volta a comprimere, in un momento in cui non si hanno a disposizione spazi d'incontro e di scambio liberi, il confronto con la cittadinanza su un tema così importante'.Attualmente la Fondazione Cresciamo unisce 10 scuole d'infanzia modenesi: Fossamonda, Edison, Malaguzzi, Saluzzo, Villaggio Artigiano, Villaggio Zeta, Don Minzoni, Cimabue, Marconi e Toniolo