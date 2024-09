'Niente celebrazioni per Pavarotti: Mezzetti risparmia sulle nostre radici'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Per la prima volta Modena non celebrerà Pavarotti nell’anniversario della sua morte. Per la prima volta le celebrazioni saranno accorpate.

Ieri come oggi il maestro tiene alto il nome di Modena nel mondo, ma noi lasciamo che sia Comacchio a celebrarlo? Un ambasciatore di Modena nel Mondo andrebbe ringraziato ogni giorno e non solo nell'anniversario, ma noi, a Modena, lo abbiamo già dimenticato? L’annuncio alla presentazione del Bel Canto Festival sinceramente mi lascia sgomento: Mezzetti non solo dice che risparmierà sui nostri simboli e sui modenesi che ci rappresenteranno, ma confessa che questa linea sarà questa per sempre - aggiunge il vice coordinatore regionale FI -. Pavarotti non lo ricordiamo solo il 6 settembre ma ogni giorno, quando ascoltiamo la sua voce nel mondo e quando da tutto il mondo arrivano a Modena per conoscere la sua terra e i luoghi in cui è cresciuto. Lasciamo che siano gli altri comuni come Comacchio - che comunque ringrazio - a rendere onore ai nostri big? Non si risparmia sulle nostre radici e su chi ha permesso a questa città di farsi strada nel mondo. Cosa insegniamo ai nostri giovani che ancora riescono a sognare e a investire sui loro talenti? Il messaggio che si lancia in questo modo è la facilità con cui si riesce a dare un colpo di spugna ad un evento che non ricorda solo il grande maestro ma i valori su cui Modena deve continuare a credere e investire'.