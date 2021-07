No al Green pass, anche a Modena sfila la protesta: vaccinati e non vaccinati insieme

Sfila la protesta anche a Modena, come in tante piazze italiane contro il Green Pass che dovrebbe essere introdotto dal 6 agosto nel nostro Paese in base all'ultimo Decreto voluto dal Governo Draghi. In centinaia hanno sfilato per le vie del centro ritrovandosi poi in piazza Grande, tra loro giovani, anziani e famiglie. 'No Green Pass, 'Noi non siamo ricattabili', 'No all'obbligo vaccinale', 'Libertà', le parole d'ordine di una manifestazione che anche oggi, come sabato scorso , ha unito tanti non vaccinati e vaccinati.Una piazza che non vuole essere etichettata come no vax o peggio 'negazionista'. Al di là delle diverse convinzioni di ciascuno, infatti, chi sta manifestando in queste ore è accumunato dalla volontà di fermare l'introduzione del passaporto vaccinale in Italia e che, di fatto, nel timore dei cittadini spaccherà i cittadini in due fazioni col forte rischio di contrapposizioni. Sul posto, in piazza Grande a Modena, polizia locale e polizia di Stato per controllare il procedere della manifestazione.