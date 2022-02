No al green pass, sabato nuovo incontro di Modena Libera

Tornano gli appuntamenti in centro a Modena per dire no al Green Pass promossi da Modena Libera. 'Sabato 5 febbraio, dalle 15, in Largo Sant'Agostino, si terrà un'iniziativa di informazione e di dialogo con la cittadinanza sul tema del governo Draghi e di quello che rappresenta per gli italiani, ricordando l'operato dello stesso Draghi dalle privatizzazioni iniziate dal 1992, dopo l'incontro sul Panfilo Britannia tra il Gotha della finanza anglosassone e una parte della classe politica dell'epoca fino al Green Pass che risulta essere sempre più uno strumento discriminatorio verso una fetta importante della popolazione italiana e sempre meno un dispositivo necessario per la tutela della salute pubblica - si legge in una nota di Modena Libera -. Tra gli interventi previsti, menzioniamo quelli della scrittrice Federica Francesconi, insegnante che ha subito una sospensione l'anno scorso per non essersi piegata al ricatto del green pass e Franco Lolli Giordano, paramedico che ha subito la stessa sorte'.