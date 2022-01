No al Green Pass: torna in piazza la protesta di Modena Libera

Torna la protesta in piazza a Modena contro il Green Pass. Domani, 29 febbraio, alle 15 Modena Libera organizza una manifestazione in Largo Sant'Agostino 'contro il Governo delle bollette astronomiche'. Previsti gli interventi del dottor Marco Maggi, medico modenese sospeso ( qui l'articolo ), e la 'Banda della liberazione'.

