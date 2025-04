'No all'aumento dei ticket sanitari': raccolta firme di Fdi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Domani, sabato 12 aprile, Fratelli d'Italia raccoglie firme a Bologna e in Emilia-Romagna per dire 'No all'aumento dei ticket sanitari' previsto dal bilancio della Regione.

'La manovra lacrime e sangue targata De Pascale rappresenta l'ennesimo schiaffo alla popolazione emiliano romagnola. Fratelli d'Italia non condivide questa impostazione sovietica della realtà e per questo motivo da questo fine settimana organizzerà in tutto il territorio regionale una raccolta firme aperta alla popolazione, per esprimere il proprio fermo dissenso nei confronti di una manovra draconiana', dice il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale Fdi Emilia-Romagna.

Per Marta Evangelisti, capogruppo Fdi in Regione: 'la Giunta de Pascale sta mettendo le mani nelle tasche degli emiliano-romagnoli, con gravi ripercussioni nel mondo della sanità. È giusto che i cittadini vengano informati e possano manifestare il proprio dissenso'.