'Nuova visione sul welfare per gli anziani': convegno di ModenaxModena

Il gruppo consiliare “Modena x Modena” ha promosso l’organizzazione del convegno “Una nuova visione sul welfare per gli anziani. Un modo diverso di progettare e accompagnare il percorso della non autosufficienza”, che si terrà sabato 15 marzo, dalle 9:30 alle 13, presso la Sala Redecocca, Quartiere 1 Centro Storico, Piazzale Redecocca 1.

'L’obiettivo della giornata è sia quello del confronto attraverso anche la partecipazione di operatori e cittadini e delle loro esperienze lavorative ed individuali, sia di promuovere una visione alternativa per lo sviluppo dei servizi agli anziani, delineando possibili nuove strategie ed azioni per accoglierli all’interno di servizi, al fine di poter garantire loro benessere oltre ad una buona qualità di vita' - spiegano i promotori.

La mattinata sarà aperta dagli attivisti volontari sul welfare Manuela Tonini, Francesco Bertoni, Everardo Minardi e Paride Lorenzini del gruppo Social 4.0, comitato per lo sviluppo di territori e comunità attivo a livello locale nelle realtà emiliano-romagnole. Seguiranno gli interventi di Marzia Bergamaschi (ex responsabile Ufficio qualità Comune di Modena), Cristina Barbieri (coordinatrice CRA e Centri Diurni), Maria Vittoria Chersoni (animatrice CRA), Giuliano Barbolini (familiare residente CRA). Saranno inoltre presentate le esperienze innovative di Laura Valentini – Responsabile Cohousing per anziani “Cà nostra”, Monica Serra – Responsabile Comunità alloggio “Casa famiglia Isabella” di San Giovanni in Persiceto (Bologna)

'Con il convegno di sabato si vuole promuovere una diversa visione in relazione alle politiche locali del welfare a favore degli anziani - spiega Maria Grazia Modena -.

Negli ultimi trent’anni il Comune ha sempre più delegato al privato la realizzazione dei servizi per gli anziani. Noi proponiamo un’inversione di tendenza, chiedendo di rafforzare il suo ruolo di governo del sistema locale, sia a livello di gestione organizzativa dei servizi, sia a livello di programmazione, monitoraggio e controllo sulla qualità e sulla trasparenza. Il convegno mette a disposizione anche esperienze di altre città della nostra Regione, che permetteranno un confronto diretto, utile ad avere spunti per una elaborazione di nuove progettualità. Il sistema locale dei servizi di welfare deve garantire all’anziano il massimo della tutela psicofisica, di assistenza e benessere, mettendolo sempre al centro dei progetti di assistenza. Va superata la cultura dello scarto, del vuoto a perdere, dello stigma dell’anziano considerato solo come malato privo di interessi, emozioni, creatività. Va inoltre superato il paradigma economico secondo cui il welfare, e in particolare l’assistenza agli anziani, sono un costo da ridurre, una spesa improduttiva. Il welfare invece può essere, oltre che uno strumento per assistere i nostri anziani garantendo il loro benessere, un motore di sviluppo, attraverso la creazione di opportunità di occupazione nei prossimi anni, attraverso una adeguata formazione del personale dedicato all’assistenza. Il lavoro degli operatori nelle strutture per anziani non può essere considerato un ripiego alla disoccupazione ma deve diventare una seria e competente professione del sistema dei servizi sociosanitari, funzionale alla realizzazione di servizi di qualità. Nel corso della discussione del bilancio comunale, il gruppo consiliare Modena x Modena ha presentato un emendamento relativo allo stanziamento di ulteriori risorse finalizzate all’avvio di lavori di recupero di una parte dell’ex CRA Ramazzini, nella quale si potrebbe ipotizzare la realizzazione di un Centro diurno o di una Comunità alloggio o di un Cohousing per anziani. A questa tipologia di struttura potrebbero affiancarsi anche altri tipi di servizi, realizzando così un moderno centro polifunzionale, dedicato a diversi target di bisogno (anziani, giovani, bambini). Purtroppo la nostra proposta è stata bocciata dalla maggioranza, ma non abbiamo perso le speranze e continueremo ad occuparci di questo tema, proponendo progetti che possano rafforzare il welfare nella nostra città'.