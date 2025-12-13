Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nuove palazzine Ers con vista dormitorio abusivo

Nuove palazzine Ers con vista dormitorio abusivo

Su via Canaletto Sud, l'edificio dell'ex Borsa merci di Modena, la cui riqualificazione è stata bocciata dall'amministrazione Mezzetti, trasformato in rifugio

2 minuti di lettura
Dalle finestre delle nuove palazzine di edilizia residenziale sociale affacciate su via Canaletto Sud nell'area dell'ex consorzio agrario di Modena, lo sguardo non incontra una piazza, un’area verde o un edificio riqualificato, ma un dormitorio abusivo a cielo aperto. File di giacigli di fortuna sono stati creati nell'area dell'edificio dell’ex Borsa Merci della Camera di Commercio, un immobile abbandonato da oltre vent’anni, mai riqualificato e ormai segnato in modo evidente dal tempo e dall’incuria. Lo stabile è diventato un punto di attrazione per situazioni di marginalità, trasformando i portici e gli spazi adiacenti in un rifugio notturno improvvisato. Un degrado che non è più solo edilizio, ma sociale e urbano, ancora più evidente in quanto è inserito in una zona che gradualmente dopo vent'anni di analogo abbandono, è stata per buona parte urbanisticamente riqualificata.
Il paradosso si consuma sul piano delle scelte amministrative. L’attuale proprietà dell’ex Borsa Merci aveva presentato un progetto di riqualificazione, poi bocciato dalla giunta Mezzetti sulla base dei parametri stabiliti dal nuovo avviso pubblico comunale. L’intervento è così entrato nell’elenco dei 19 progetti esclusi e che successivamente con il nuovo avviso pubblico non è stato ripresentato.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Senza entrare nel merito delle decisioni politiche e tecniche della nuova amministrazione, resta però un dato di fatto: alla bocciatura del progetto non è seguita alcuna alternativa concreta.
Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. In un’area che sull'asse di via Canaletto Sud è stata riqualificata, quello stabile rimane una ferita sociale ed urbana aperta e chissà per quanto tempo ancora, visto che è l'unica proposta progettuale da parte della proprietà si è scontrata con veti e vincoli della nuova amministrazione. Un cortocircuito che rischia di aggravarsi nel tempo, perché l’assenza di una prospettiva di recupero condanna l’ex Borsa Merci a rimanere un problema irrisolto, con ricadute pesantissime sulla qualità della vita, sul decoro e sulla sicurezza di un quartiere che, proprio a seguito della riqualificazione arrivata grazie ai finanziamenti nazionali legate al bando periferie, doveva voltare pagina anche sotto il profilo del degrado e della sicurezza.
 

Gi.Ga.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, rapina e spaccio: denunciati due marocchini

Modena, rapina e spaccio: denunciati due marocchini

'Scandalo Amo, caro Bosi la gatta frettolosa fa i gattini ciechi'

'Scandalo Amo, caro Bosi la gatta frettolosa fa i gattini ciechi'

Modena, avviati i lavori per la tribuna del campo di Marzaglia

Modena, avviati i lavori per la tribuna del campo di Marzaglia

Scandalo Amo, il 12% dell'ammanco non è attribuibile alla dipendente: il comunicato da Istituto Luce di Bosi

Scandalo Amo, il 12% dell'ammanco non è attribuibile alla dipendente: il comunicato da Istituto Luce di Bosi

Modena, in polisportiva Gino Nasi appuntamento con Parole e pennelli

Modena, in polisportiva Gino Nasi appuntamento con Parole e pennelli

Modena contro lo Spezia per invertire la rotta

Modena contro lo Spezia per invertire la rotta

Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Nuova classificazione dei Comuni montani: proposta di Calderoli è irricevibile'

'Nuova classificazione dei Comuni montani: proposta di Calderoli è irricevibile'

Pd della Bassa e Pd di Carpi: la luna di miele è durata un giorno

Pd della Bassa e Pd di Carpi: la luna di miele è durata un giorno

Amo, avvocato ex dipendente a La Pressa: 'Vale presunzione di innocenza, diffusione nome gravemente lesiva'

Amo, avvocato ex dipendente a La Pressa: 'Vale presunzione di innocenza, diffusione nome gravemente lesiva'

Amo annuncia: 'Il tribunale ha deciso, l'ex dipendente dovrà restituire l'88% dell'ammanco'

Amo annuncia: 'Il tribunale ha deciso, l'ex dipendente dovrà restituire l'88% dell'ammanco'