'Nuovo pacchetto sicurezza? Siamo delusi dall'assessore Camporota'

'Nel giro di cinque settimane l’assessore alla Sicurezza Alessandra Camporota è passata dal definire «strumentalizzata» l’emergenza criminalità in Consiglio comunale al presentare il 19 giugno, in conferenza stampa, un “nuovo pacchetto sicurezza”. Ma la città non era sotto controllo e non serviva nessun cambio di passo? La montagna però ha partorito un topolino. Il 'pacchetto' comprende strumenti come l'ordinanza di chiusura degli esercizi di vicinato dalle ore 20 (per evitare la vendita di alcolici) e la chiusura alle ore 21 di due dei tre accessi al Parco Ducale. L'Assessore è decisa, inoltre, a rafforzare strumenti come gli street tutor'. A parlare è il Comitato Promotore “Modena Merita di Più!” con Mattia Meschieri, Liliana Ferrari e Camillo Po.'Sono queste le risposte che servono alla città? Crediamo di no. Certo, l'Assessore ha parlato di più presenza sul territorio degli agenti di Polizia Locale, ne saremmo felici, anche perché l'assemblea del 12 giugno lo ha chiesto a gran voce. Ora attendiamo i risultati. Uno dei punti del nuovo pacchetto riguarda anche la trasformazione del chiosco della sicurezza di piazza Matteotti. L'Assessore lo definiva '... una preziosa forma di controllo del territorio che ha raggiunto l’obiettivo di monitorare un’area considerata calda e di dare sollievo a residenti...' Peccato che ora si sia deciso di chiudere questa esperienza, ritenuta, evidentemente, fallimentare.Dispiace notare, che ancora una volta, le periferie sono state dimenticate. Il piano, celebrato in conferenza stampa assieme al neo-comandante della Polizia Locale Alberto Sola, arriva evidentemente dopo la grande partecipazione all'assemblea che abbiamo organizzato alla Palazzina Pucci lo scorso 12 giugno. Iniziativa che è evidentemente servita a sollecitare le istituzioni cittadine su un tema di grande attualità, quello della poca sicurezza in città e della diffusa illegalità. Ma è normale tutto ciò? Ci sembra di no. Da parte nostra ribadiamo la massima disponibilità ad incontrare il Sindaco e l'Assessore per parlare di soluzioni efficaci e credibili' - chiude il Comitato.