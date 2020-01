Oltre Bibbiano: così Regione Piemonte realizza 'allontanamenti zero'

'Allontanamento zero, dal Piemonte alla Emilia Romagna'. E' questo il titolo dell'incontro che si terrà sabato 18 gennaio a Bosco di Scandiano di Reggio Emilia con l'assessore al Welfare della regione Piemonte. Un modo per guardare al dopo caso-Bibbiano. 'La Regione Piemonte punta ad azzerare gli allontanamenti dei minori dalle loro famiglie se queste si trovano in condizioni di disagio sociale o economico. Con questo obiettivo, che pone l'ente in prima linea per la tutela dei bambini, è stato predisposto il disegno di legge Allontanamento zero' - spiegache introdurrà l'incontro al quale parteciperanno i candidati Lega al Consiglio Regionale in Emilia RomagnaModera il dibattito, direttore responsabile de La Pressa.