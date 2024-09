Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La responsabilità di tutto ciò che accadrà ricade ancora una volta sul governo di Israele che è ormai in preda ad una cieca volontà di sterminio ma anche sugli Stati Uniti e sui loro pavidi alleati, tra cui il governo coloniale di Giorgia Meloni che ha sempre manifestato solidarietà ed appoggio a Netanyahu. La politica sembra sorda e cieca e si divide sul nulla, mentre sull'agenda internazionale PD e FDI concordano su tutto. Vergogna per Israele e per i suoi complici. Vergogna per chi tace e si volta dall'altra parte'.