E’ una questione politica che crediamo sia opportuno affrontare in Consiglio Comunale con una seduta dedicata a questa emergenza che ponga anche il tema delle distribuzione su tutta la provincia dei flussi di stranieri che, senza alcuna prospettiva, e con assoluto senso di impunità arrivano ad uccidere un ventenne in strada, ancora in pieno giorno. Non possiamo né arrenderci e né rassegnarci a questo. La città deve dare una risposta corale, partendo dal consiglio comunale, dal quale lanciare un messaggio chiaro al governo”Nalla foto i Consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Giordani (primo a sinistra), Moretti (terza da sinistra), e Manenti (seconda da destra), insieme ai coordinatori regionali del Movimento Lanzi (secondo da sinistra), Croatti (primo a destra), e il coordinatore provinciale Bonora (terzo da destra).Il gruppo consiliare è costituito anche da Giovanni Silingardi