Omicidio stradale, rom nel mirino: 'Che tipo di integrazione stiamo attuando a Modena?'

Paldino: 'Riguardo ai campi rom, che tipo di controlli vengono fatti? Dobbiamo capire realmente cosa avviene in queste aree'

Più controlli nei campi rom e una vera visione di integrazione. Ruota intorno a queste due proposte l’intervento del consigliere regionale e capogruppo dei ‘Civici, con de Pascale’, Vincenzo Paldino, sull’omicidio stradale avvenuto a Modena sabato all’incrocio tra via Nonantolana e via Ciro Menotti, in cui ha perso la vita una donna di 89 anni.


'Un fatto terribile, per cui rivolgo il mio profondo cordoglio, e quello del gruppo che rappresento in Regione, alla famiglia della donna scomparsa. Non possiamo usare mezzi giri di parole: serve una condanna dura e certa per i criminali protagonisti di questa tragica vicenda, tutti giovanissimi. La domanda che ci dobbiamo porre adesso è solo una – sottolinea Paldino -: che tipo di integrazione stiamo attuando in città?'.


Per il consigliere regionale 'è forse tempo di immaginare un’integrazione diversa e non soltanto sostenuta dalle parole. Riguardo ai campi rom, che tipo di controlli vengono fatti? Dobbiamo capire realmente cosa avviene in queste aree, se per esempio i bambini vanno a scuola e che tipo di educazione viene loro garantita dalle famiglie. Stiamo facendo davvero abbastanza? La scorsa estate il Consiglio comunale di Modena ha dato il via libera ad un ‘nuovo patto’ per Sinti e Rom, che prevede tra le altre cose anche maggiore inclusione sociale. A che punto è questo programma?. Non possiamo più permetterci di promettere e poi non fare. Per questo, sul tema dell’integrazione e della sicurezza urbana, ci stiamo adoperando in prima linea in Regione e presenteremo nuovi atti alla luce di quanto accaduto sabato scorso'.

Appalti illeciti nella logistica: 120 lavoratori irregolari, perquisizioni a Modena

Cgil e Uil: 'Ausl Modena, gestione fallimentare: bruciato un milione di euro per i lavoratori'

Referendum giustizia, sì e no, gli appuntamenti: oggi in città arriva Gasparri

Omicidio stradale: si è costituito il quarto giovane ricercato

Modena: addio ad Adelio Peroni, padre della moderna raccolta rifiuti

La 'non area' nomadi di San Matteo: 12 anni fuori dalle regole

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

Ascari (M5S): 'Con la riforma Nordio il pm rinvierà a giudizio a prescindere'. Ma non è affatto vero

Difensore civico, Platis (Fi): ‘Il sistema Modena vuole rieleggere la stessa persona ancora una volta'

Referendum giustizia, i civici a Modena si mobilitano per il sì

