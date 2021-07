Ora Letta propone l'obbligo vaccinale: 'Non è una cosa sbagliata'

'Lei introdurrebbe un obbligo di vaccinazione qualora vi fossero problemi nella campagna vaccinale? E' un questione controversa, lo so, ma io mi sento di dire una cosa: si continua a sottolineare la preoccuazione per la variante Delta e non vorrei si pensi che sia tutto risolto. Serve una attenzione particolare e serietà da parte del personale: in questo senso l'obbligo vaccinale non mi sembra una cosa sbagliata ed è un dibattito che c'è in tutti i Paesi europei'. A usare queste parole sul tema della gestione della pandemia Covid, è stato due sere fa il segretario nazionale Pd Enrico Letta a 'In onda' su La7. 'Dobbiamo fare di tutto per evitare gli errori dell'estate scorsa' - chiude Letta.