Minore morto accoltellato: 'Ora un focus sull'accoglienza dei minori stranieri, in crisi da troppo tempo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il Capogruppo Forza Italia Piergiulio Giacobazzi interviene sul tema dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti a Modena i cui numeri sono più che raddoppiati nell'ultimo anno e mezzo, provocando un esubero della domanda rispetto all'offerta e portando alla crisi del sistema. Un anno e mezzo in cui gli appelli del sindaco al Ministrto Lamorgese non hanno trovato risposta, se non sotto l'aspetto economico. Con il ministero che ha incrementato il finanziamento destinato a Modena per coprire gli 800 mila gli euro spesi in in più soltanto nel 2022. 'Se è vero che ci sono persone che nell’accoglienza ci mettono il cuore, ce ne sono altre che ci vedono soprattutto un modo per fare soldi, mettendo a rischio tutti' - sottolinea Giacobazzi.'A Modena il rischio è rappresentato da una emergenza che cresce ormai da due anni e non viene risolta, al punto che il Comune di fronte ai continui arrivi fuori controllo ha dovuto dirottare altrove una cinquantina di minori presi in carico. Un sistema che da due anni è in costante emergenza; la prima domanda da porsi è: perché Modena, città medio-piccola, ha un flusso di arrivi così alto? Il tutto senza strumentalizzazioni di parte, affinché si riconoscano e si prevengano altre tragedie”.