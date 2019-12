Ospedale Pavullo, quella visita segreta tra la Serri e Annicchiarico

'I pavullesi ricordano benissimo quando la ricandidata Pd Luciana Serri, a giugno 2018, incontrò in gran segreto in un bar di Pavullo l'allora direttore Ausl Annicchiarico invitato in Paese dal comitato Salviamo l'ospedale che da sempre si batte per la riapertura del punto nascite pavullese. Annicchiarico non incontrò i comitati locali ma viceversa si intrattenne con la Serri. La foto scattata per puro caso da un giornalista è ancora nella mente di tutti'. Così il senatore Lega Stefano Corti interviene all'indomani della visita in Appennino di Salvini, visita criticata dalla consigliera regionale Dem uscente. Corti ricorda dunque l'incontro tra la Serri e Annicchiarico di cui diede conto proprio il nostro giornale 'La consigliera regionale del Pd Luciana Serri lancia la sua campagna elettorale a Pavullo accusando Salvini di essere venuto nella nostra Montagna da turista - afferma Corti -. Io credo davvero che i rappresentanti Pd siano senza vergogna. Premesso che Salvini è venuto a Pavullo e in piccoli centri come Pieve e Fiumalbo non certo per un caffè ma per incontrare la gente che ha con lui un legame inscindibile e premesso altresì che non ricordo un leader nazionale Pd che abbia deciso di passare due giorni nel nostro Appennino in piena campagna elettorale, vorrei sommessamente invitare la Serri a ripensare al modo in cui ha tradito la montagna alla quale ora chiede i voti. Alcuni sostengono che se la Serri non verrà eletta in Regione, potrebbe essere riciclata come candidato sindaco Pd a Pavullo, ebbene, i pavullesi ricordano benissimo quando ella, a giugno 2018, incontrò in gran segreto in un bar di Pavullo l'allora direttore Ausl Annicchiarico invitato in Paese dal comitato Salviamo l'ospedale che da sempre si batte per la riapertura del punto nascite pavullese. Annicchiarico non incontrò i comitati locali ma viceversa si intrattenne con la Serri - chiude Corti -. La foto scattata per puro caso da un giornalista è ancora nella mente di tutti: ecco come la candidata Pd della montagna ha difeso il punto nascite e il nostro ospedale: incontrando l'allora direttore Ausl che si rifiutava di presentarsi ai cittadini. Stia serena Luciana che la Montagna non dimentica'.