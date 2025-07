Paldino: 'Case Acer a Modena, serve mappatura degli ascensori guasti'

I “ripetuti malfunzionamenti degli ascensori in alcune palazzine gestite da Acer a Modena, che hanno costretto persone anziane e invalide a rimanere bloccati in casa” per oltre una settimana sono al centro di un'interrogazione alla Giunta regionale del capogruppo dei Civici con de Pascale, Vincenzo Paldino, che sarà presentata domani nell'Aula dell'Assemblea legislativa e che chiede di verificare se “Acer sia in possesso di una mappatura degli impianti elevatori più vetusti” e se ci siano “specifiche risorse per il loro adeguamento”. Paldino chiede anche che Acer tenga al corrente gli abitanti degli stabili dei lavori di manutenzione, con “l’adozione di pratiche di comunicazione puntuali, dettagliate e trasparenti nei confronti dei residenti e degli amministratori condominiali circa gli interventi, lo stato di avanzamento dei lavori e le misure messe in atto per mitigare i disagi”. Soprattutto, il capogruppo dei Civici esorta la Giunta a interloquire con Acer per favorire “una pianificazione dettagliata e puntuale degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio abitativo di competenza, sollecitando la massima tempestività d’intervento in caso di malfunzionamenti dei servizi essenziali, in particolare di quelli che incidono sulla mobilità, l’accessibilità e l’autonomia dei residenti più fragili”. Paldino sottolinea poi, nel testo del Question time che presenterà domani, che “le situazioni di mancato tempestivo intervento di manutenzione, come nel caso degli ascensori, costituiscono una grave violazione del diritto alla mobilità e all’accessibilità per tutti i cittadini, soprattutto per le fasce più vulnerabili e fragili della popolazione” e che “l’attivazione di servizi sociali, con la collaborazione di associazioni di volontariato quali Croce Blu e Croce Rossa, per fornire supporto temporaneo ai residenti in difficoltà a causa dei malfunzionamenti dei servizi essenziali, sebbene efficace, non sostituisce il ripristino tempestivo dei servizi stessi all’interno dei condomini interessati”.