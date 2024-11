Paldino eletto: 'Risultato straordinario'. E attacca subito Mezzetti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Come civico è un risultato straordinario – dichiara Vincenzo Paldino -. Per la prima volta il rappresentante di un’associazione a tutela dei consumatori sarà presente in Consiglio regionale e questo mi darà la grande responsabilità di portare avanti battaglie di cui mi sono fatto portavoce negli anni.

In Regione non sarò solo, ma verranno idealmente con me le oltre 1800 persone che mi hanno sostenuto e in generale tutti i cittadini modenesi, ma non solo, che chiedono più equità e inclusione su sanità, trasporti ed emergenza casa. Sono altrettanto orgoglioso di rappresentare i tanti elettori di ‘Modena Civica’, che mi hanno spinto a portare la mia idea di regione in Consiglio, anche in risposta al trattamento discutibile ricevuto dopo le ultime amministrative modenesi, che ci ha visti ignorati nella composizione del governo della città con una scelta politica sbagliata e lontana dal voto dei cittadini. Tutto questo ci ha rafforzati raggiungendo un risultato incredibile. Sono state settimane intense di incontri sul territorio, in cui ho ascoltato e raccolto proposte, ma anche recepito un profondo disagio per problemi e situazioni che riguardano la difficoltà di migliaia di persone nel curarsi in tempi accettabili, trovare una casa in affitto a prezzi umani e il senso di diseguaglianza tra chi può permettersi tutto e chi non arriva neppure più a metà mese col suo stipendio. Nella mia esperienza nell’associazionismo sono sempre stato abituato a pormi degli obiettivi e raggiungerli in maniera concreta, partendo dall’ascolto. Cercherò di usare lo stesso metodo anche in Consiglio regionale, trovando la strada migliore per dare risposte certe al territorio'.