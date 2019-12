'Parallelo Hitler-Salvini sul giornalino del liceo, come è possibile?'

'Lascia interdetti l'articolo pubblicato sull'ultimo numero del giornalino del Liceo Scientifico Tassoni di Modena. Nel pezzo, intitolato 'La pericolosità del leader', si producono accostamenti vergognosi tra alcuni politici europei ed italiani e i grandi dittatori del passato. La nota, pur con critiche apparentemente bipartisan, si conclude con un improbabile accostamento tra Matteo Salvini e Hitler, infilando nello stesso sconclusionato calderone Trump, Johnson, Orban, Robespierre e Napoleone. Mi chiedo come sia possibile che un articolo di questo tono, evidentemente sfuggito ad ogni opportuno controllo, possa trovare spazio sulle colonne della rivista ufficiale di uno dei principali licei modenesi'. A parlare è il senatore modenese della Lega Stefano Corti.



'Nell'ottica del dialogo tra politica e scuola, senza esercitare alcuna censura, chiedo dunque, se possibile, un incontro con il preside del Tassoni e - magari - di poter partecipare a una assemblea pubblica insieme ai ragazzi e ovviamente anche con altri colleghi parlamentari di partiti diversi - chiude Corti -. Sarebbe, credo, un modo per confrontarsi e per mettere da parte pregiudizi, strumentalizzazioni e accostamenti, lo ribadisco, del tutto fuori luogo. Probabilmente anche noi politici avremmo molto da imparare in questa ottica. Sono convinto si possa crescere insieme'.