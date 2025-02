Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

‘Restituzione integrale delle somme pagate dai cittadini da parte di Betterpark, il servizio del marchio Nexobility srl a cui Aldi ha affidato la gestione del proprio parcheggio e che ha riscosso le sanzioni elevate a chi aveva superato il limite di tempo previsto per la sosta al suo interno’.Lo fa sapere l’assessore al Commercio Paolo Zanca a margine di un incontro avvenuto nella giornata di oggi, martedì 4 febbraio, con la dirigenza Aldi che si è subito attivata con Betterpark per la restituzione delle somme, senza ulteriori costi.Durante il confronto, la dirigenza ha chiarito che già del 24 gennaio, a seguito del richiamo del Comune di Modena, è stata data disposizione al servizio di gestione del parcheggio di non inviare più alcuna sanzione ai cittadini, bloccando immediatamente l'invio anche delle lettere di richiamo con gli aggravi. La dirigenza, inoltre, si è impegnata a rimuovere al più presto la segnaletica, attualmente oscurata, non conforme all'utilizzo gratuito dell'area.