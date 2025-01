Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'È stato disabilitato già nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio il sistema di telecamere nel parcheggio di Aldi, con ingresso da via Montalcini, utilizzato per rilevare auto in sosta al di là dell’orario consentito ed elevare quindi sanzioni. A poche ore dalla comunicazione inviata dal Comune ai legali del discount, nella giornata di venerdì, la direzione di Aldi aveva fatto sapere di aver disabilitato il sistema video, precisando che la rimozione della segnaletica avverrà entro un paio di giorni lavorativi'. Così il Comune di Modena in una nota inviata in serata replica alle critiche mosse questa mattina da Federconsumatori sul caso del parcheggio Aldi.'Le 48 ore sono ampiamente trascorse ed i cartelli (ore 11.30 di lunedì 27 gennaio) non sono stati ancora rimossi, ne’ sono stati coperti. Un atto grave, che si aggiunge alle altre responsabilità di Aldi e Nexobility' - aveva dichiarato Marzio Govoni, presidente Federconsumatori provincia di Modena, ricordando le promesse dell'assessore Zanca ().