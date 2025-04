Parco 22 Aprile ostaggio del degrado: allarme sicurezza a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Il parco 22 Aprile, da anni tra le aree più problematiche di Modena, è oggi al centro di una nuova emergenza sicurezza. La crescente presenza di spacciatori e tossicodipendenti sta trasformando un luogo pubblico in una zona da evitare. Negli ultimi mesi, la situazione è ulteriormente peggiorata. L’apertura del centro diurno per le tossicodipendenze in via Benassi si conferma una scelta senza senso e penalizzante per il quartiere. Il Parco 22 Aprile è diventato un simbolo del fallimento delle politiche di gestione del disagio sociale a Modena'. Lo dichiara Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Noi Moderati. 'Anziché decentralizzare le problematiche, si è finito per concentrarle in un quartiere che da anni chiede aiuto. Le istituzioni devono assumersi la responsabilità delle loro scelte”. Noi Moderati chiede un immediato intervento da parte dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro, proponendo l’attivazione di un tavolo interistituzionale per affrontare il problema in maniera strutturale, senza scaricare i disagi sui cittadini. Non è accettabile che un parco pubblico sia precluso a bambini, famiglie e cittadini perbene – prosegue Spaggiari –. Servono controlli costanti, il sindaco e l'assessore Camporota sono al corrente della gravissima situazione? La sicurezza non è né di destra né di sinistra, è un diritto universale'.