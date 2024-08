Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A tanto ammontano le risorse che nel corso del 2022 la Regione ha destinato, direttamente o indirettamente, alle politiche femminili: un dato pari all’8% del bilancio regionale, in crescita del 24,5% nell’ultimo triennio.A certificarlo il Bilancio di genere 2022 online in questi giorni.'Questo Bilancio è uno strumento fondamentale per orientare le politiche della Regione in un’ottica di genere. Cercando di comprendere i meccanismi che sono alla base delle disparità tra uomini e donne per correggerli e partendo dalla consapevolezza che una società più attenta ai diritti delle donne è una società più equa e inclusiva per tutti - spiega l’assessora regionale alle Pari opportunità, Barbara Lori -. È un lavoro complesso, che richiede un’importante fase di analisi e di confronto e che possiamo realizzare grazie al contributo di tante professionalità che operano in questa Regione. E che anno dopo anno diventa l’occasione per fare il punto sulle nostre politiche. È sul rispetto dei diritti che le nostre comunità possono crescere in modo sano ed equilibrato'.In cima alle voci di spesa, quella sanitaria e sociale con il 67% del totale, seguita a pari merito dagli interventi in campo culturale ed economico (14%).