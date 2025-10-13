Parisi (Modena Civica): 'Car sharing sparito a Modena, mobilità sostenibile non può vivere di annunci'

Il servizio di car sharing a Modena sembra ormai sparito dai radar, e nessuno spiega se sia ancora attivo o se sia stato definitivamente sospeso. È inaccettabile che, in una città che parla ogni giorno di transizione ecologica, non si abbiano informazioni chiare su uno dei progetti simbolo della mobilità sostenibile'. Così interviene la consigliera comunale Katia Parisi (Modena Civica), che ha presentato un’interrogazione per chiedere alla Giunta di chiarire se il servizio di car sharing e bike sharing sia ancora operativo, con quanti mezzi, in quali aree della città e con quali risultati concreti.

'Negli ultimi anni – spiega Parisi – Modena ha investito molto in comunicazione sulla sostenibilità, ma i fatti raccontano una realtà diversa. Il car sharing è stato prima ridotto, poi dimenticato. Il sito comunale lo cita ancora, ma i cittadini non sanno dove si trovino le auto, se esistano davvero e come si possano utilizzare. Anche il bike sharing, un tempo fiore all’occhiello della città, oggi appare ridimensionato e poco accessibile'.

L’interrogazione chiede inoltre che la Giunta renda pubblici i dati aggiornati sull’utilizzo del servizio, i costi di gestione e le motivazioni di eventuali sospensioni o dismissioni.

'Serve trasparenza – aggiunge Parisi –. Se il servizio è fermo, il Comune lo dica chiaramente. Se invece è attivo, spieghi dove, con quali operatori e con quali risorse. Non è possibile continuare a parlare di mobilità sostenibile senza fornire ai cittadini strumenti concreti e funzionanti. Modena non può limitarsi agli slogan: servono soluzioni reali, accessibili e moderne'.

'Una città davvero civica – conclude Parisi – è quella che offre alternative vere all’auto privata, non quella che cancella silenziosamente i progetti di mobilità condivisa. È tempo di dire con chiarezza cosa resta oggi del car sharing e del bike sharing a Modena, e quale futuro intende dargli questa Amministrazione'.

