Parlamentarie M5S, ecco i risultati in Emilia Romagna: tutti i nomi

Il M5s ha pubblicato oggi sul blog l'esito delle Parlamentarie e pubblicato la lista dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato. 'Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali - si legge sul sito -. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario'.Stefania Ascari 1497Gabriele Lanzi 1053Davide Zanichelli 735Elena Mazzoni 410Michele Dell'Orco 336Paolo Bernini 235Isabella Mazzei 181Marzia Calzoni 173Lorenza D'Amato 161Andrea Ferraresi 151Mohamad Kamel Malak 135Marta Rossi 133Carmine De Falco 115Mariano Gennari 106Andrea Zerbini 106Roberta Smerieri 96Mattia Veronesi 92Annalisa Pracucci 90Luigi Delli Paoli 85Marilena Ricucci 85Fulvia Panza 84Paolo Pasini 75Marco Bernardi 66Danilo Lombardi 66Luca Nicotri 65Maria Francesca Pugliese 61Claudio Fochi 60Luca Dimasi 58Luca Ugolini 51Cristiano Fanelli 49Giancarlo Setti 48Alessandro Amadelli 41Alberto Carra 41Alberto Nicolini 40Giorgio Rinaldi 38Stefano Antonio Claps 37Alessio Lombardi 36Angelo Neri 33Roberto Monti 31Giuseppe D'Andrea 28Franz Simonini 22Giacomo Palumbo 20Eriseld Zeneli 18Davide Gerardi 16Francesco Urbano 16Antonio Pietro Perrone 15Giuseppe Sabatelli 15Ciro Sodano 15Giorgio Gjylapian 14Alessandro Marian 13Donato Della Porta 12Giuseppe Luppino 12Antonio Miele 11Ivano Simone 9Maria Laura Mantovani 1600Marco Croatti 1373Elisabetta Canovi 374Gabriella Blancato 303Anastasia Ruggeri 298Simona Domeniconi 285Nicoletta Magnoni 284Rosalba Barile 277Fabio Selleri 197Giorgio Gatti 176Roberto Zambelli 157Paolo Angius 145Andrea Billi 139Stefano Zambonini 127Gianni Bianchi 124Davide Grossi 124Adele Porcaro 121Mario Zaccherini 115Valerio Schonfeld 114Giuseppe Cappa 86Nicola Piersanti 70Andrea Stefano Fulvio Levi 52Gian Luigi Milandri 47Danilo Prosperi 47Marcello Annese 42Gerardo Garzone 38Mauro Gusella 36Rolando Carlini 32Giancarlo Gallotti 25Ugo Gaiba 22Saverio Branà 14

