Parlamentarie M5S: ecco i nomi di tutti i candidati in Emilia Romagna

Sono in corso da questa mattina e si chiuderanno alle 22 le parlamentarie 5 Stelle.Ecco i candidati per la Camera in Emilia Romagna così come vengono presentati sul portale M5S:Stefania AscariGabriele LanziDavide ZanichelliAlessandro AmadelliMarco BernardiPaolo BerniniMarzia CalzoniAlberto CarraStefano Antonio ClapsLorenza D'AmatoGiuseppe D'AndreaCarmine De FalcoMichele Dell'OrcoDonato Della PortaLuigi Delli PaoliLuca DimasiCristiano FanelliAndrea FerraresiClaudio FochiMarianno GennariDavide GerardiGiorgio GjylapianAlessio LombardiDanilo LombardiGiuseppe LuppinoMohamad Kamel MalakAlessandro MarianIsabella MazzeiElena MazzoniAntonio MieleRoberto MontiAngelo NeriAlberto NicoliniLuca NicotriGiacomo PalumboFulvia PanzaPaolo PasiniAntonio Pietro PerroneAnnalisa PracucciMaria Francesca PuglieseMarilena RicucciGiorgio RinaldiMarta RossiGiuseppe SabatelliGiancarlo SettiIvano SimoneFranz SimoniniRoberta SmerieriCiro SodanoLuca UgoliniFrancesco UrbanoMattia VeronesiEriseld ZeneliAndrea ZerbiniEcco i candidati per il Senato in Emilia Romagna:Marco CroattiMaria Laura MantovaniPaolo AngiusMarcello AnneseRosalba BarileGianni BianchiAndrea BilliGabriella BlancatoSavero BranàElisabetta CanoviGiuseppe CappaRolando CarliniSimona DomeniconiUgo GaibaGiancarlo GallottiGerardo GarzoneGiorgio GattiDavide GrossiMauro GusellaAndrea Stefano Fulvio LeviNicoletta MagnoniGian Luigi MilandriNicola PiersantiAdele PorcaroDanilo ProsperiAnastasia RuggeriValerio SchonfeldFabio SelleriMario ZaccheriniRoberto ZambelliStefano Zambonini