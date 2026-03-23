Paradisi: 'Partecipazione e giovani, da referendum risultato importante, da qui alternativa al governo'

Vi aspettavate un risultato così?
'Siamo andati anche oltre le nostre aspettative. Un risultato estremamente importante. Indica in maniera, direi incontrovertibile, che gli italiani, e i modenesi in particolare, hanno bocciato su tutta la linea il tentativo di stravolgere la Costituzione e i poteri dello Stato, che era alla base di questa legge. Il dato di Modena, migliore sia rispetto alla provincia sia rispetto al livello nazionale, sfiora il 60% ed è sicuramente molto positivo. È un risultato che ci rende particolarmente orgogliosi'.
Sotto il profilo politico, secondo lei, ci dovrebbero essere ripercussioni?
'Ovviamente il risultato è anche un segnale per il governo Meloni, considerando quanto la Presidente del Consiglio si sia spesa in campagna referendaria, soprattutto nelle ultime settimane.
Ma più che parlare degli altri, credo che dobbiamo concentrarci su ciò che dobbiamo fare noi. Questo risultato ci dà grande fiducia anche in vista del prossimo appuntamento amministrativo in provincia. Allo stesso tempo, richiama tutto il centrosinistra a non disperdere il consenso che si è manifestato oggi.