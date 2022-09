Patto Modena sicura, questura in fascia A per ora è solo una speranza

Questa mattina presso la Sede di rappresentanza della Prefettura, alla presenza dei vertici delle Forze di polizia e autorità provinciali, è stato sottoscritto dal Prefetto Alessandra Camporota e dal Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli il rinnovo del “Patto per Modena sicura”. Presemte in collegamento video il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.'Il rinnovo del Patto, giunto ormai alla sua scadenza naturale, ha consentito di adeguarne il contenuto alle mutate circostanze oggettive ed alle esperienze scaturite dalla sua applicazione - si legge in una nota della Prefettura -. L’intesa, nella rinnovata formulazione, conferma la volontà condivisa delle Istituzioni statali e locali, nel rispetto dei reciproci ruoli, ad operare con spirito di collaborazione orientato alla repressione del crimine e al miglioramento dell’efficienza operativa, ed assicura un accresciuto presidio delle forze dell’ordine, soprattutto nelle zone della Città dove più frequentemente si verificano episodi di illegalità'.

Intanto resta ancora in standby l'elevazione in fascia A della Questura di Modena. 'Si stanno definendo le procedure per l’elevazione in fascia A e questo annuncio della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, rappresenta un passo avanti significativo per la città che da anni chiede una risposta concreta e strutturale alle esigenze di maggiore controllo e vigilanza del territorio - afferma la giunta del Comune di Modena -. In occasione della firma del Patto Modena città sicura il Governo ha voluto accompagnare la sottoscrizione facendo il punto sul percorso avviato rispetto alla Questura, una richiesta sollecitata anche dal Consiglio comunale, e la conferma, altrettanto positiva, dell’aumento dell’organico dei Carabinieri, con oltre 50 militari in più sul territorio provinciale. Nel frattempo, abbiamo già registrato un aumento degli agenti della Polizia di Stato, ma l’amministrazione comunale continuerà a incalzare il Governo per ottenere al più presto anche l’elevazione in fascia A della Questura'.