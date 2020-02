Pavesi (FI): 'Servizio Seta, problemi mai risolti'

'Da studente mi fa sorridere come si parli della qualità dei trasporti pubblici solo in campagna elettorale, la scena del pullman spinto dagli studenti a Nonantola non mi sorprende ma mi fa arrabbiare perché dimostra il fatto che le nostre denunce e quelle dei genitori sono rimaste inascoltate nonostante queste situazioni si verifichino da anni e siano in aumento'. Così in una il coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia Enrico Pavesi.





'Partendo dal fatto si parla tanto di inquinamento e di lotta ad esso, cosa che sta a cuore a tutti noi, è tuttavia evidente che si veda più fumo nero dai tubi di scappamento dei pullman che transitano anche nei centri delle città che dai tanto odiati mezzi euro 3 di chi ogni giorno lavora - continua Pavesi -. Da anni su tutte le tratte principali della provincia di Modena, si verificano puntualmente disagi dovuti a guasti di mezzi obsoleti ed inquinanti, sovraffollamento, inadeguatezza degli orari e delle coincidenze, ritardi e soppressioni. È inaccettabile che i pendolari, gli studenti e le loro famiglie paghino abbonamenti e biglietti dai costi spropositati ed in aumento costante per avere in cambio un servizio scadente e a volte pericoloso per la sicurezza dei passeggeri. Siamo contenti che qualcuno finalmente sia arrivato al problema dei trasporti ed abbia promesso il servizio autobus gratuito per i ragazzi fino ai 19 anni, in attesa che questa promessa si realizzi auspichiamo che venga dato a chi paga, fior di quattrini, un servizio adeguato ai prezzi. Da parte nostra come Forza Italia Giovani ci sarà continuo impegno a fianco dei nostri coetanei e delle loro famiglie per un tema fondamentale come questo'.