Pavullo al voto: 11 liste per 4 candidati sindaco

E il comune capofila del Frignano e della comunità montana, e con i suoi quasi 18.000 abitanti è uno dei due più importanti, insieme a Finale Emilia, nella tornata elettorale del 3 e 4 ottobre prossimi che comprenderà anche Sestola, Zocca, Montefiorino e Palagano.Il termine ultimo per il deposito delle liste e dei rispettivi candidati a sindaco ed in Consiglio Comunale era ieri alle 12. Ora i nomi dei 157 candidati compresi nelle liste depositati dalle forze politiche e civiche a sostegno dei 4 aspiranti sindaco saranno sottoposti al vaglio della Prefettura che a breve li pubblicherà in forma ufficialmente. Ma le liste depositate ne raprpesentano comunque una fotografia già completaIniziamo dal sindaco uscente e ricandidatoappoggiato da 4 liste di un centro-destra che si è trovato unito in appoggio alla sua ricandidatura:con capolista l'attuale Assessore al turismo Cinzia Belloi,, con capolista Daniele Iseppi, poi listacon capolista Eros Camatti e la listasindaco con Giampaolo Cantergiani capolista.è diviso in due. Con l'ala più centrista ed il PD a sostegno della candidatura a sindaco dell'ex vicepresidente della provincia di Modena, ex sindaco di Sassuolo e presidente della Cispadanasostenuto da 3 liste: Centro-sinistra per Pavullocon capolista Alfredo Altafini, listacon Alberta Alessi capolista, e listaPavullo, con Pietro Pezzone capolista.ex assessore ai lavori pubblici, nella amministrazione guidata dieci anni fa dal Romano Canovi, è sostenuto da 3 liste:con capolista Alessio Zanni,, con capolista Paolo cenacchi, e dalla lista di sinistra, con Luciano Adani capolista. Corsa indipendente come candidato a sindaco l'ex consigliere di centro-destra poi Movimento 5 Stelle è approdato nell'ultimo mandato nel gruppo misto Davide Venturelli che si presenta appoggiato dalla lista civica Davide Venturelli sindaco, con capolista Elena AlpiniIl mese più intenso della della campagna elettorale è iniziato. Si vota il 3 e 4 ottobre.